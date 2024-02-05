إخماد حريق في منزل بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بإحدى قرى المحافظة دون خسائر فى الأرواح.



تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من مركز شربين يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في احد المنازل بقريه كفر الأطرش التابعة لمركز شربين.



انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحريق وتبين أن المنزل مكون من طابقين وأن الحريق اشتعل في الطابق الثاني واحترق الطابق كاملا وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطابق الآخر وباقى المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح.



تحرر على ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.