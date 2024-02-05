عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق في منزل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بإحدى قرى المحافظة دون خسائر فى الأرواح. 


تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من مركز شربين يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في احد المنازل بقريه كفر الأطرش التابعة لمركز شربين.


انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحريق وتبين أن المنزل مكون من طابقين وأن الحريق اشتعل في الطابق الثاني واحترق الطابق كاملا وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الطابق الآخر وباقى المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح.
 

تحرر على ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية ضباط المباحث محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية النيابة العامة النجدة السيطرة على الحريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية: تخطينا حاجز 65 ألف جلسة علاج طبيعي خلال يناير الماضي

ترشيحاتنا

مصر تشارك فى المعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية في هولندا

ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة غير مدموغة بالقاهرة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ