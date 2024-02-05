رينارد وللا ديسابر؟ الكومي يكشف مفاجآت عن مفاوضات اتحاد الكرة مع بديل فيتوريا

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الفرنسي هيرفي رينارد ضمن الأسماء المعروضة بقوة لتدريب الفراعنة والذي رحب بقوة بتولي المهمة.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية مطروح اسمه هو الآخر لتدريب الفراعنة.

وأشار إلى أنه من الوارد الاكتفاء بتواجد مدير إداري فقط في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وسيد عبد الحفيظ اسم كبير وله صولات وجولات لكن لم يُطرح اسماء لتولي منصب مدير المنتخب.