محافظ بورسعيد : مصنع بيراميدز السابع عالميًا في إنتاج وتصدير إطارات السيارات

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن مصنع بيراميدز أنشئ باستثمارات بلغت 3 مليارات جنيه و1500 عامل، وسوف يصل لـ3800 عامل مع إنهاء التوسعات الجارية، حيث أنه يعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير إطارات السيارات بجميع انواعه.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ وعدد من المتسابقين ولجان التحكيم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني "الفائزون" والتي انطلقت فعالياتها الجمعة الماضية؛ لتفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.



وتفقدوا سير وانتظام العمل داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وقالً المحافظ "إنه يعد أكبر مصنعًا في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، فقد شهد تطورًا كبيرًا خلال 3 سنوات، ووصل لأربع مراحل، كما يصدر للعديد من دول الشرق الأوسط وأوروبا".



واستمع المحافظ ومرافقوه لموقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمراحل الجديدة للمصنع، ولفت المحافظ إلى أنه يتم تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد، بجانب تذليل أية عقبات قد تواجهه.



وأوضح المحافظ أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليًا، فهذا المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمهم المتواصل للمستثمرين والشباب ببورسعيد.



وتابع أن مصنع بيراميدز يشهد توسعات تليق بالنهضة الجارية على أرض بورسعيد، حيث أنه يصدر للعديد من الدول وينافس الماركات العالمية.



من جانبهم، أعرب المتسابقون عن فخرهم بالتنمية الصناعية التي لمسوها عند زيارتهم للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدين أن هذا التطور أصبح نمطًا سائدًا بمختلف القطاعات في المحافظة.

