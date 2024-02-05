ليس تطبيعا.. محمد أنور السادات: حواري مع الصحيفة الإسرائيلية نقل على لساني مقتطعا

علق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حديثه مع الصحيفة الإسرائيلية "ايديعوت أحرونوت"، موضحا أن هذا الحوار كان باللغة الإنجليزية وتم نقله للغة العبرية وترجمته للغة العربية وتم اقتطاع أجزاء منه، متابعًا: "ما نقل على لساني مقتطع ولم يعبر عما قلته لمراسلة الصحيفة".

وأوضح "السادات"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن إجابته عن أحداث غزة لم تخرج عما يشعر به كل مواطن عربي، مؤكدًا أنه متفهم ما فعلته حماس في 7 أكتوبر في توجيه ضربات لإسرائيل بعملية "طوفان الأقصى"؛ نظرًا لما قامت به دولة الاحتلال من عدوان وحشي وانتهاكات طوال السنوات الماضية.

الشخصية الوحيدة الذي تحرك نحو بعض العواصم الأوروبية المؤثرة

وأشار أنور السادات، إلى أنه الشخصية الوحيدة الذي تحرك نحو بعض العواصم الأوروبية المؤثرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبدأ في بعض المدن والعواصم الأوروبية، على أن يتم تغيير وجهة النظر بشأن الأحوال هناك، موضحا أن حواره مع الصحفية الإسرائيلية ليس تطبيعا، والتطبيع هو اللقاء أو الجلوس أو يكون هناك شراكة مع إسرائيل.