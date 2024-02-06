اقتصاد الإمارات| 72 ألف عضوية في غرفة الشارقة بزيادة نسبتها 10%

سجلت غرفة الشارقة بدولة الإمارات، نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال 2023 بلغت 72187 عضوية بعدما سجلت 7160 عضواً جديداً وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10 % مقارنة بالعام 2022 حيث بلغ العدد 65 ألف عضو.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، وصل عدد العضويات المجددة في 2023 إلى 55087 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1795 عضوية في حين وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى نحو 33 مليار درهم.

وتعكس هذه الأرقام تنوّع جهود غرفة تجارة و صناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية وترسيخ مرونة الأداء التجاري للإمارة وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المباشرة.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن ما حققته غرفة الشارقة خلال 2023 من إنجازات متميزة يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 على صعيد دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام و تنمية وتنويع صادرات الإمارة وجذب الاستثمار بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال 2023 يعكس دورها المحوري في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة والجهود الرائدة التي تبذلها لتعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة وتطوير قطاعات العمل وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية وتوسعة شبكة العلاقات مع مجتمعات الأعمال.

وأشار العويس إلى أن الارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة هو الأولوية في المرحلة المقبلة والتي ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرفة الشارقة مع بدء الإعلان عن المشاريع والمبادرات المتنوعة التي ستكون تأثيراتها إيجابياً على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية خاصة في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة بالإضافة إلى تطبيق النهج المبتكر في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومواصلة تفعيل الدور الإيجابي المشترك معها للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم المزيد من وسائل الدعم للقطاعات الاقتصادية بما يعزز من جهود غرفة الشارقة الرامية إلى تحقيق مساهمة فاعلة في دعم مستهدفات استراتيجية "نحن الإمارات 2031".

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات خلال 2023 يعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية إلى جانب استمرارية جهود غرفة الشارقة في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال.

وأشار إلى الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها على صعيد دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع عدد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً من خلال التعاون المشترك مع الوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة عبر عقد أكثر من 100 لقاء واجتماع عمل إلى جانب تنظيم ومشاركة في أكثر من 10 ندوات وملتقيات استثمارية بالإضافة إلى توقيع وتفعيل 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول وغرف التجارة العالمية.