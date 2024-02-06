الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

واعتقلت قوات الاحتلال الثلاثاء، طفلا وشابين شقيقين من مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية لمراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل سليمان يوسف محمد كعابنه، اثناء تواجده في محيط منزله في قرية ادقيقه.

وبالقرب من قرية المجاز بالمسافر، أيضا، اعتقلت الشقيقين علي وعايش محمد علي عوض، وكلاهما من قرية اصفي، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.