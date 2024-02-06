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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن عن اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب خان يونس

صدى البلد

أعلنت حركة سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، عن خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وغرب وجنوب خان يونس.

من جانبها، قامت حركة كتائب القسام بتدمير جرافة صهيونية من نوع "D9” بعبوة "شواظ" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء، و143 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27585 شهيدا و66978 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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