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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاكر يتفقد توسعات محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة قدرة 650 ميجاوات.

وكان فى استقبالهم المهندس طارق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، حيث استعرض مراحل تطور مشروع توسعات غرب القاهرة 650 ميجاوات خلال تقديمه شرحا توضيحيا عن المشروع، أعقبه عمل جولة تفقدية بالمحطة التي دخلت الخدمة فعليا في 8 أغسطس 2021.

و أوضح رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء خلال الجولة جميع الإمكانيات الموجودة بالمحطة، والتي تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، والتي ساعدت على التشغيل بأقل كمية وقود ممكنة.

معلومات عن محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء

يذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ودخولها الخدمة والتشغيل الرسمى فى 2021، وهى ضمن آخر المحطات التى تنفذها الدولة لإنتاج الكهرباء باستثمارات 419 مليون دولار، بالإضافة إلى 1896 مليون جنيه مصرى لإنتاج طاقة تبلغ 650 ميجاوات فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتأمين متطلبات برامج التنمية والأجيال القادمة من الطاقة.

وتعد المحطة من المشروعات المهمة للقطاع بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث يعتبر موقع غرب القاهرة من المواقع الاستراتيجية الرئيسية لإنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، ويساهم فى تأمين متطلبات الاستهلاك بالقاهرة.

كما يأتى تشغيل المحطة بعد استكمال تشغيل الوحدات البخارية لمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر لإضافة 326 ميجاوات لقدرة المحطة دون استهلاك للوقود، ما يقلل من استهلاك الوقود المستهلك لإنتاج الكيلووات ساعة من 250 إلى 180 جراما للكيلووات ساعة.

وتتكون المحطة من غلاية من النوع " ذاتالضغوط فوق الحرجة"، وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، وتوربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط  بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500/220 ك. ف.

وشارك في تمويل المكون الأجنبى للمحطة عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، وصندوق الأوفيد (OFID)، الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المصادر الذاتية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
 


 

 

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