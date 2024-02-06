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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات.. دورة تدريبية بالمركزى للمناخ

صدى البلد

 قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بتنظيم دورة تدريبية للعاملين و المستفيدين من خدمات المشروع على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
برفع الوعي لدى القطاع الزراعي فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيراتها وسبل التكيف معها، وتحت اشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .


وقال د محمد عبدربه مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعي ان الباحثين بالمعمل قاموا بشرح التغيرات المناخية وتأثيراتها وطرح العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي نفذها  المعمل مثل حماية اشجار الفاكه ومستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية وشرح الجوانب الفنية كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة وهو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية كما تم شرح كيفية ادارة نظم الزراعة بدون تربة وكيفية ادارة تلك النظم بصورة سهلة و ميسرة لرفع الاستفادة من كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات التي تواجهها الزراعة المصرية في هذا الشأن و تم عرض النماذج المبسطة التي قام المعمل بتنفيذها و كيفية عمل المحلول المغذي والنباتات التي تتناسب مع تلك النظم والمواعيد المناسبة للزراعة وغيرها من الامور الفنية.

 

 وتأتي هذه الدورة متوافقة مع توجه الدولة برفع كفاءة استخدام المياه و تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة لتقليل الآثار الضارة للتغيرات المناخية

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