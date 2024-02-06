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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت بمنزل في خان يونس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن فصائل استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يراهن على تدمير بنية غزة للتأثير على المقاومة

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن سكان قطاع غزة يعانون شُحًا في جميع المستلزمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في رفح.

وأوضحت "فرسخ"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن النازحين في جنوب قطاع غزة يعانون البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية، مشيرة إلى انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة، لا سيما الأمراض التنفسية.

ولفتت إلى استمرار موجات النزوح في خان يونس جنوب غزة، جرّاء تواصل القصف الإسرائيلي، الذي أجبر 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل على مغادرة مقار الهلال الأحمر، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.

وأشارت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى خروج 30 من أصل 36 مستشفى في غزة تمامًا عن الخدمة وعمل أخرى بشكل جزئي.

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