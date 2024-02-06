البلشي يعلن تفاصيل ميكنة النظام الإداري لنقابة الصحفيين

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن بدء النقابة في ميكنة النظام الإداري واتخاذ إجراءات بشأن تطوير خدماتها الداخلية، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وبالفعل عقدت لقاءً مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام، لوضع التصوّر، والبدء في وضع النظام والتطوير.

وقال البلشي، في تصريحات صحفية، إن النقابة بحثت مع متخصصين ربط النظام الداخلي للنقابة في نظام إلكتروني موحّد، منها تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، والصفحات الإلكترونية، والخدمات المُقدّمة مثل مشروع العلاج، والمشاركة في الدورات التدريبية وغير ذلك، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يُسهّل على الزملاء الحصول على الخدمات الإدارية المختلفة.

وتابع: "بدأنا بالفعل دراسة ذلك، بحيث يتم تنفيذه العام الجاري، خاصة وأن نقل البيانات سيتكلف وقتًا كبيرًا، وجزء من ذلك سيكون لحماية البيانات".