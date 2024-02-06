منازل مهددة بالانهيار.. غرق منازل وشوارع أبو خطوة بالبحيرة بمياه الصرف

تعرضت عزبة ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة لغرق بالشوارع والمنازل بسبب انسداد في الصرف الصحي وتجمع مياه الامطار.



واكد الأهالي ان يجدون صعوبة في المشي لامتلأ الشوارع الرئيسية والفرعية بمياه الصرف الصحي موضحين أن بعض المنازل مهدد بالانهيار بسبب تراكمات مياه الصرف الصحي لمدة طويل بالشوارع.



وأوضح الأهالي لصدى البلد أنهم يعانون من انسداد الصرف لأكثر من اسبوع مما قد يؤدي الي تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي وانتشار الأمراض الخطيرة



ويطالب الأهالي مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة انسداد الصرف الصحي وخاصة أن تقدموا بشكوى عديدة لمجلس القريه على مدار الايام الماضية .

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