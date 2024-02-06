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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، مشيرا إلى أن الجميع سيدعمه بكل السبل في مهمته الجديدة كمدير فني لمنتخب مصر.

قال صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "CBC": "أتمنى كل التوفيق لحسام حسن في قيادة المنتخب وسندعمه بكل السبل، كما أنه أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في مهمته الجديدة".

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وأضاف: "تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، وكرة القدم مزاج عام عند المصريين، لذا فهم حريصون على تصحيح المسار دائما".

وعن علاقة حسام حسن بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، قال: "حسام حسن يقدر ويحترم محمد صلاح وكل محترفي مصر بالخارج بشكل عام".

وكان حسام حسن قد هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا والذهاب إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى".

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم أفريقيا 2023 من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

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