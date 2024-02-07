وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل لبحث رد حماس على مقترح للتهدئة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بالتزامن مع بدء دراسة رد "حماس" على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الحركة الفلسطينية عن رهائن تحتجزهم في غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلَّمت ردها على اتفاق باريس إلى مصر وقطر، بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وأصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه إنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأضاف البيان "أننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".

وقالت حماس "وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء.