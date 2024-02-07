لا للتهجير القسري.. صامويل وربيرج: أمريكا لا تفرض سيطرتها على طرف

كشف صامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تفاصيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى المنطقة، لافتا إلى أن بلينكن لديه عدد من الأولويات خلال هذه الزيارة ومنها: مناقشة الإفراج عن الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين الذين مازالوا في يد حماس بقطاع غزة.

وأشار "وربيرج"، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن أمريكا تركز على استمرار جهود دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن مناقشة ماذا بعد الحرب، حيث لا بد من التطلع لمستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.

لا لإعادة الاحتلال

ولفت "وربيرج"، إلى أن بلينكن مهتم أن يسمع من القادة العرب لرؤيتهم، فأمريكا لا تفرض سيطرتها على طرف، وإنما تنسق مع الأطراف الأخرى، مشددا على أهمية مناقشة إقامة دولة فلسطينية، ومن سيكون لديه المسئولية لحكم قطاع غزة، معلقا: “لا لإعادة الاحتلال، ولا لأي تهجير قسري، ولا لأي تقليص في الإراضي الفلسطينية”.