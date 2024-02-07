«الوزراء»: ضبط الأسعار وإلزام المُنتجين والمُصنعين بوضع حد أقصى للسلع بداية مارس المقبل|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ضبط أسعار السلع يمثل أولوية لدى الدولة، حيث اجتمع رئيس الوزراء برئيسي اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة توافر السلع وأسعارها.

ولفت "الحمصاني"، خلال مداخلته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لضخ سيولة من النقد الأجنبي لضبط الأسعار، مُشيرًا إلى أن ممثلي الصنّاع والتجّار أبلغوا رئيس الوزراء بنقص مدخلات الإنتاج في قطاع السلع الغذائية.

مارس المقبل

ونوّه “الحمصاني”، إلى أنه تمت مناقشة الزيادات غير المُبررة في الأسعار، ورئيس الوزراء شدّد على ضرورة ضبط الأسعار، حيث سيتم إلزام المُنتجين والمُصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر السلعة عليها بداية من مارس المقبل.