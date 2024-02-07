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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتقنية QR Code.. قصة نجاح محمود العربي مدعمة بفيديوهات في معرض الكتاب

صدى البلد

شارك في معرض الكتاب بدورته الخامسة والخمسين لعام 2024 كتاب "سر حياتي"،  والذي يحكي لأول مرة قصة حياة رجل الأعمال المصري محمود العربي بشكل تفاعلي  مدعم بالفيديوهات من خلال تقنية  QR Code، ويتناول رحلة مؤسسى مجموعة العربى محمد  ومحمود وعبد الجيد العربى ومشوار كفاحهم. 

ويُعد كتاب "سر حياتي" من الكتب التي تجمع ما بين حقيقة السرد ومتعة التشويق لما يتضمنه من رجال بسطاء استطاعوا بالفكر والموهبة وتوفيق الله قبل كل شيء أن يؤسسوا  صرحاً عملاقا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب الذي يرويه رجل الأعمال الراحل محمود العربي عليه لم يكتب بالأساليب البلاغية المعتاد عليها من قبل كتاب القصص والسير الذاتية لرجال الأعمال، ولكنه اتسم بالبساطة التي هي صفة مميزة لراوى هذا الكتاب، فقد قام الكاتب بسرد أحداث الكتاب كما هي لتكون مثالًا واقعيًا لكل شاب طموح وليعلم الباحثون عن الريادة أنه لا بد أن تواجههم عقبات كثيرة يمكن التغلب عليها بالفكر والصبر.

ويقدم الكتاب في شكله الجديد  بطبعة جديدة ومنقحة تقدم السيرة الذاتية الرائعة "حكاية العربى"، وتسرد سر نجاح "مجموعة العربي" وقصص البداية الصعبة والتحديات والمعوقات ثم النجاح الباهر والسمعة العظيمة التي بنتها المؤسسة لتصير أحد النماذج الناجحة في مجال المال والأعمال.

ويروي الكتاب قصة صعود الطفل محمود العربي ابن الـ 6 سنوات الذي قرر أن يتاجر في ألعاب العيد برأسمال 30 قرشًا، ووصولًا إلى قمة النجاح التجاري على رأس أكبر مؤسسات الشرق الأوسط، وهو كتاب إنساني ودليل عملي ملهم لكل رواد الأعمال ولكل محبي السير الذاتية للناجحين في كل العالم.

كما يتناول الكتاب الجوانب المشرقة والنجاحات التي استطاع مؤسسو العربي الوصول إليها، وذلك بتسلحهم بالعزيمة والصبر والصمود وتمسكهم بالفكر المستنير.

وأخيرا وليس آخرا، هذا الكتاب فرصة لمن يدرسون ريادة الأعمال، فهو مثال واقعي خالٍ من التجميل أو رسم صورة وردية، وإنما هو يسرد الأحداث الحياتية للكاتب كما هي ليعلم قارئ الكتاب أن الحياة ليست إلا كفاح وصبر وإبداع وفكر.

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