مصر تحصد المراكز الأولى بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.. تفاصيل

قال محمد رضا، الفائز بالمركز الاول عالميا فى فرع الإبتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية، إنه تقدم لمسابقة بور سعيد، والتي كانت مسابقة محلية على مستوي محافظات مصر فقط، ثم قام المحافظ بتحويلها لمسابقة دولية.

وأضاف محمد رضا، الفائز بالمركز الأول عالميا فى فرع الإبتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التسابق كان منذ بداية الأسبوع الماضي يوم السبت، موضحا أن أمس كان حفل الختام وكان التنافس شرس بينه وبين المتسابقين من جميع دول العالم.

وتابع محمد رضا، الفائز بالمركز الاول عالميا فى فرع الإبتهال والإنشاد فى مسابقة بور سعيد الدولية: “كان معنا متسابقين من لبنان والمغرب ومن جميع الدول.. وربنا أكرمني بالأمس وفزت بالمركز الأول على مستوي دول العالم”.