وسائل إعلام فلسطينية: وصول 7 مصابين برصاص جيش الاحتلال إلى مستشفى المعمداني

نوهت وسائل إعلام فلسطينية، بنبأ عاجل على شاشة القاهرة الإخبارية، بوصول 7 مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهيد وإصابة عدد من الأشخاص برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرمال جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق قال أنس النجار الصحفي الفلسطيني، ربنا رزقنى بتوأم يعانيان مشاكل صحية وأبحث عن المساعدة لنقلهما لمصر، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف قطاع غزة بقصف عنيف، ويقوم بتهديدات مستمرة لاجتياح مدينة رفح فضلا عن العمليات العسكرية بها.