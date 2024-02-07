هذه هي مطالب حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

اقترحت حركة المقاومة الفلسطينية حماس خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل ردا على الخطوط العريضة التي تم صياغتها في العاصمة الفرنسية باريس وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية تطالب حماس بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر مقابل أسرى فلسطينيين، وضمانات لإعادة تأهيل غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وبحسب الاقتراح، في المرحلة الأولى، التي سوف تستمر 45 يوما، سيتم تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض الاسرى الإسرائيليين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع وجود محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول إنهاء القتال واستعادة الهدوء.

كما طالبت الحركة خلال تلك المرحلة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التجمعات السكانية في القطاع.

وفي المرحلة الثانية، تعرض حماس إطلاق سراح باقي جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

أما في المرحلة الثالثة، التي تستمر 45 يوما، سيتم العثور على جثث الأسرى الذين قتلو خلال الحرب وذلك من أجل تبادلها بين الطرفين.

وقدمت حماس أمس ردها على الاقتراح الذي تم صياغته الشهر الماضي في محادثات في باريس بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر.

وقالت إنه استجابت لها "بروح إيجابية وكرر مطالبها بوقف كامل للحرب وانسحاب جيش الاحتلل الإسرائيلي من القطاع - مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائليين، وهي الشروط التي ترفضها إسرائيل.

وأعرب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد عبد الرحمن عن تفاؤل حذر بشأن التقدم في المحادثات، بينما خفف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحماس عندما قال إنه يبدو أن حماس "بالغت بعض الشيء".