جيش الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا من الضفة بينهم أسرى محررون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء (35) فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل، وجنين، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، وبيت لحم، وطوباس، وطولكرم، والقدس.



وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بحسب هيئة شؤون الأسرى، إلى أكثر من (6900)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.