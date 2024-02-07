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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة الفلسطينية: استشهاد 340 من الطواقم الطبية وإصابة 963 آخرين في غزة

ارشيفية
ارشيفية

أكدت لصحة الفلسطينية، أن هناك 340 شهيدا من الطواقم الطبية، وإصابة 963 أخرين في غزة والضفة الغربية خلال عام 2023، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قال الدكتور عصام البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يراهن على أن تدمير البنية التحتية لقطاع غزة يؤثر على المقاومة الفلسطينية ويضعفها، ويضعف موقفها في التفاوض حول صفقة الأسرى أو يمكن أن تفكر المقاومة في الاستسلام، والحكومة الإسرائيلية ما زالت تراهن على ذلك.

 

وأضاف "البشتاوي"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الحكومة تؤمن تماما بتصفية الشعب الفلسطيني وتهجيره، وتجد أن هذه فرصة مناسبة للتعبير عن أيدولوجياتها المتطرفة، وهذا تبين قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية، التي أطلقت يد المستوطنين للقتل والعبث فسادا في كل مكونات الضفة.

وأشار إلى أن الفرصة أتت مناسبة لكي تستغل الحكومة الإسرائيلية التعاطف الذي بدأ في 7 أكتوبر لتقوم مما تقوم به، ولا يوجد أي مبرر عسكري أو استراتيجي لذلك، ولا يوجد منطق لكي لا توقف إطلاق النار لكي لا توقف المساعدات، وكل ذلك يعد حقدا يمينيا مستغلة الظرف العالمي المتعاطف معها في البداية لكي تقوم مما تقوم به حاليا.

الصحة الفلسطينية غزة الاحتلال الاسرائيلي الأسرى إسرائيل

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