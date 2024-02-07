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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مفتي الجمهورية يستقبل سفير المملكة المغربية الجديد لدى القاهرة

صدى البلد

استقبل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- السيد محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية الجديد لدى القاهرة؛ وذلك لبحث دعم سُبل التعاون الإفتائي بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، أكَّد فضيلة المفتي عمق العلاقات بين مصر والمملكة المغربية، مشيرًا إلى أن العلم الشرعي يمثل همزة وصل بين مصر والمغرب.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض فضيلة المفتي خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس.

كذلك تطرَق فضيلة المفتي إلى الحديث عن إنشاء الدار للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2015، لإيجاد قدر من التواصل وتبادل الآراء والنقاشات حول القضايا الكبرى التي تهم العالم الإسلامي، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم.

وأكد أن عدد أعضائها ناهز الـ 90 دولة، وتقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة القضايا المعاصرة، مشيرًا إلى إسهاماتها في الحقل الإفتائي وكيف يتم من خلالها تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمواجهة التطرف والعنف والأفكار التكفيرية وَفقَ عدد من الأطر والبرامج.

من جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة محمد آيت وعلي، عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية لها مكانة كبيرة في قلب العالم الإسلامي.

وأشاد بجهود فضيلة المفتي في تصويب الخطاب الإفتائي واعتماد آليات جديدة في صناعة الفتوى.

وفي ختام اللقاء، قدَّم سعادة السفير دعوة لفضيلة المفتي لحضور المجالس الحسنية في رمضان بالمملكة المغربية.

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