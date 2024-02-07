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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: حسام حسن أسطورة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية

حسام حسن
حسام حسن

قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أسطورة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية وأدعو الجميع إلى دعمه بقوة في قيادة المنتخب .

وأضاف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"،  أن حسام حسن أكد تقديره الكامل لـ محمد صلاح نجم منتخبنا وكل محترفي مصر في الخارج.

وأكد أن تطوير جميع المنتخبات الوطنية على رأس أولويات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة ، وقال: "أدعو الجماهير المصرية إلى دعم المنتخب الوطني وحسام حسن خلال الفترة المقبلة"، مضيفا: أن الرياضة " مزاج عام " عند المصريين، وهناك حرص شديد على تصحيح المسار دائما.

المدرب الوطنى

كانت الإعلامية قصواء الخلالي أكدت أن المدرب الوطني هو الأنسب للمرحلة الحالية بعد التجربة السيئة للبرتغالي روي فيتوريا في قيادة المنتخب والخروج من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية ، وطالبت الخلالي اتحاد الكرة بالتراجع عن بيانه بإعلان تولي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب وهو ما استجاب له اتحاد الكرة خاصة بعدما أكدت الإعلامية قصواء الخلالي إن أكبر إنجازات الكرة المصرية كانت عبر مدربين وطنين وعلى رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة .

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