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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية مساء اليوم في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله مساء اليوم الأربعاء، ويأتي اجتماع بلينكن مع عباس بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، بهدف تحقيق الهدف النهائي المتمثل في أن تكون المجموعة قادرة على حكم الضفة الغربية وقطاع غزة الموحدين.

 

وبحسب صحيفة CNN الأمريكية، فإن هذا الاجتماع يأتي أيضًا وسط تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، وقد حث بلينكن مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بذل المزيد من الجهود للتصدي لعنف المستوطنين الإسرائيليين. 

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عقوبات على أربعة إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف في الضفة الغربية، وقد التقى بلينكن مع عباس في جميع رحلاته إلى المنطقة.

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