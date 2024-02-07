أندريه زكي يشيد بقرارات الرئيس بزيادة أجور ومعاشات المصريين

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

وقال"إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية".