الموجة 22.. محافظ الدقهلية: إزالة 323 حالة تعد على أرضي الدولة والزراعية

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إزالة 323 حالة تعد منذ بدء الحملة الـ 22 حتى اليوم، منها 262 حالة تعد بالبناء على أملاك الدوله بإجمالي مساحه 15.105 متر مربع، بالإضافة إلى 29 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة، وكذلك 32 قرار تعد بالبناء على الأرضي الزراعية الخاصة.



ووجه المحافظ - في بيان - بضرورة اتخاذ إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية؛ لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل.



وأكد المحافظ أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة لأملاك المحافظة؛ لرفعها - أولا بأول - لوزارة التنمية المحلية؛ ثم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.