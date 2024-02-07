نتنياهو زاعما : دمرنا أكثر من نصف قوة حماس

ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن تل أبيب في طريقها لتحقيق النصر الكامل - وهو في متناول اليد، ووفقا لرئيس الوزراء، فقد قتل جيش الدفاع الإسرائيلي أو جرح 20 ألف مقاوم فلسطيني، وهو ما يزيد عن نصف قوة حماس.

وبحسب ما جاء بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقال نتنياهو، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي الموجود الآن في خان يونس، آخر معقل لحماس، بالاستعداد للعمل في رفح أيضًا، وأضاف نتنياهو أنه "إذا تمكنت حماس من البقاء في غزة، فستكون مسألة وقت حتى وقوع المذبحة التالية".

وخلال المؤتمر صحفي، علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رد حماس على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، قائلا إن "الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي فقط إلى إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى إطلاق سراح بمقاتلي حماس في السجون، وهو ما يعني دعوة لعملية الـ7 من أكتوبر مرة أخرى، وكارثة ثقيلة لدولة إسرائيل".

وقال نتنياهو أيضًا إن "اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم التالي لغياب حماس، وليس جزءًا من حماس وليس نصف حماس".