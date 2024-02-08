بمشاركة 36 فريقا.. تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024-2025، حيث سيتم زيادة عدد الأندية المشاركة وإلغاء مرحلة دور المجموعات.

سيشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري أبطال أوروبا، وستتاح فرصة لأربع فرق أخرى للتنافس.

بناءً على البيان الصادر عن "يويفا"، فإن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا يتضمن خوض الفرق 8 مباريات في مرحلة الدوري، حيث لن يلعبوا مع 3 فرق بنظام الذهاب والإياب.

بدلاً من ذلك، سيواجهون 8 فرق مختلفة ذهابًا وإيابًا بنظام الدوري. تتأهل الثمانية الأولى لدور الـ16، بينما تتنافس الفرق من المركز 9 إلى 24 للتأهل.