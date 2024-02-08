بـ 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بإعلان وزارة الشباب والرياضة

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، بمرتب يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، في إحدى شركات الملابس الشهيرة، في إطار حرص الوزارة، على توفير فرص عمل للشباب مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

وظائف خالية بشركات الملابس

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وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الوظائف المطلوبة في إحدى شركات الملابس، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الملابس



مجال أخصائي مبيعات.

مكان العمل في القاهرة.

للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، التقدم للوظائف.

- أنّ يكون المتقدم لديه خبرة في العمل من 1 إلى 3 سنوات في المبيعات.

- أنّ يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة، العاملين بها راتب يصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات.

- يوجد بدل مواصلات لبعض الفروع.

- تمنح الشركة، العاملين بها يوم إجازة أسبوعي.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينًا طبيًا واجتماعيًا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلنة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، ثم ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف.

وظائف خالية لشركة اتصال إنترناشونال

وظائف خالية لشركة اتصال إنترناشونال، لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تطلب كول سنتر للعمل من المنزل وبمرتبات مجزية، كما أنّ العمل متاح للطلاب أثناء دراستهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف المطلوبة للشركة، والشروط المطلوبة والمميزات وكيفية التقديم على الوظيفة، كما يلي.

- تدريب أونلاين لتوضيح كيفية التعامل مع العملاء وحل المشكلات.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا، كما أن المواعيد متغيرة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

- يومان إجازة أسبوعيا.

- أن يكون الطالب لديه لاب توب، ويتوفر لديه إنترنت منزلي.

- تمنح الشركة رواتب مجزية للموظفين.

وعلى الراغبين في التقديم للوظيفة المعلنة، الدخول إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك وملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة.