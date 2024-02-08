السعودية.. وزارة الدفاع توقع 27 اتفاقية بـ 20 مليار ريال

اختتمت وزارة الدفاع السعودية الشريك الرئيس لمعرض الدفاع العالمي 2024 مساء اليوم، مشاركتها في المعرض المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العاصمة الرياض، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة حول العالم.

وبحسب سبق السعودية؛ كما وقعت وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي، 27 عقداً ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال.

ويهدف ذلك تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب الإسهام في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.