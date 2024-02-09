فيفا يكشف مدى إمكانية إشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إمكانية تطبيق اشهار البطاقة الزرقاء في الملاعب خلال المباريات.

وكتب فيفا عبر منصة x البطاقة الزرقاء هي مقترح للتطبيق في دوريات الكرة المختلفة، من أجل معاقبة اللاعبين الذين يرتكبون مخالفات على أرضية الميدان من أجل عرقلة هجمة على مرمى فريقه أو على لاعب يعترض بكثرة على قرار الحكم.

وجاء في البيان أيضا: يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيح أن التقارير المتواترة حول ما يسمى (البطاقة الزرقاء) في مستويات النخبة لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها، وإن أي تجارب من هذا القبيل في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار، وهو الموقف الذي يعتزم (فيفا) التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس القادم.

