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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2.8 مليون طلب مقدم للتصالح

السجيني: الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أشاد النائب "أحمد السجيني"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالحزمة الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال "أحمد السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحكومة اتخذت خطوة للأمام في ملف التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه انتهى منذ قليل من جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بحضور محافظ كفر الشيخ لمناقشة مخالفات البناء  وأن كفر الشيخ من أكثر المحافظات انفلاتا في مخالفات البناء.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء يتحرك بقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على الأراضي الزراعية، موضحا أنه سيتم حبس وعزل أي موظف تغاضى عن التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات  التصالح في مخالفات البناء.

أشار إلى أن هناك 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، متوقعًا قبول أغلب الطلبات بنسبة تقارب الـ90% مع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة لتوفيق الأوضاع للتصالح في مخالفات البناء.

السجيني الإدارة المحلية تراخيص البناء مجلس النواب التصالح

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