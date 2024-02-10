عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

صدى البلد

اجتاحت أسراب من الجراد مناطق متعددة مطلة علي البحر الأحمر، مما تسبب في أزمة خصوصًا عقب تزايد أسراب الجراد بشكل كبير عقب القضاء علي الأسراب الأولي.

شاهد الفيديو:

وعبرت أسراب الجراء الحدود المصرية، قادمة من دولة السودان، وتبذل فرق المكافحة من قبل العاملين بقواعد مكافحة الجراد، كافة الجهود لمكافحة أسراب الجراد وعدم انتشارها في مناطق أكثر.

 

وبحسب المصادر، فإنه تزايدت أسراب الجراد بشكل كبير بعد القضاء على الأسراب الأولى، وتتواجد أسراب الجراد علي مشارف مدينة مرسى علم، وتحديدًا مناطق حماطة ووادي الجمال جنوب المدينة، وافدة من ناحية البر والبحر.

وعلق الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، على ما يتردد حول اقتحام أسراب جراد الحدود المصرية قادمة من السودان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

أمطار وثلوج ورياح .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

آخر يوم في رجب 2024 بدأ.. الإفتاء توصي بـ4 ركعات تجعل جبرك معجزة

أفضل سعر لشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10-2-2024

محمد صبري: حسام حسن شخصية قيادية واختياره لتدريب المنتخب "صائب"

مصحوبة بأمطار.. موجة باردة جديدة تضرب مصر في هذا التوقيت| الطقس اليوم

موسكو: تجميد الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا "لصوصية اقتصادية"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتدفي وصحية| طريقة عمل شوربة الشوفان بالجزر والبطاطس

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ