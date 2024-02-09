عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر قدمت 80 % من إجمالي المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

المساعدات
المساعدات

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام أسهمت بشكل كبير في التصدي لكل مخططات الكيان المحتل، بتصفية القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

txt

محمد فايز فرحات: مصر أدارت معركة كبيرة لدخول المساعدات إلى غزة.. فيديو

txt

الرئاسة: مصر ترفض جملة وتفصيلاً تسييس دخول المساعدات الإنسانية لـ غزة

وأشار “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.

 

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.

 

وأضاف “البرديسي” أن مصر لا تترك طريقًا إلا وتمشي في فيه بإصرار وحزم، من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أشاد بدور مصر من خلال زيارة القيادات الدبلوماسية والأممية لمعبر رفح، حيث رأت بأعينها ما يحدث على أرض الواقع، وكيف مصر ساهمت في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

 

المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يعود إلى الملاعب في هذا الوقت.. كلوب يسعد الجماهير

الجيش الإثيوبي يقتل 50 مدنيا في أمهرة.. والخارجية الأمريكية تعلق

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

من بولندا إلى إسبانيا.. فلاحو أوروبا يكثفون احتجاجاتهم بشأن سياسات الاتحاد الزراعية

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

فيديو

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ