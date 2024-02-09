خبير علاقات دولية: مصر قدمت 80 % من إجمالي المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن قمة القاهرة للسلام أسهمت بشكل كبير في التصدي لكل مخططات الكيان المحتل، بتصفية القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.

وأشار “البرديسي” خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفعل ذلك بسبب مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر لا تتوقف عن بذل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، ليس في الأزمة الحالية بل على مر السنوات الماضية.

وأضاف “البرديسي” أن مصر لا تترك طريقًا إلا وتمشي في فيه بإصرار وحزم، من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أشاد بدور مصر من خلال زيارة القيادات الدبلوماسية والأممية لمعبر رفح، حيث رأت بأعينها ما يحدث على أرض الواقع، وكيف مصر ساهمت في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.