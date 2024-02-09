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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو  8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة في بنوك(مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 8.18جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 8.19جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 8.11جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري  نحو 8.02جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 8.24 جنيه.

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