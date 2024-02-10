آخر ليلة في رجب الآن.. 10 كلمات قبل النوم ترزقك وتغنيك وتنجيك

نشهد الآن آخر ليلة في شهر رجب حيث إنها ليلة التاسع والعشرين من رجب الهجري، وبحسب الحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يكون هذا الشهر 29 يومًا، وبناء عليه فإن يوم غد السبت يكون آخر أيام شهر رجب، لذا ففي هذه اللحظة نعيش آخر ليلة في رجب والتي تعد فرصة أخيرة لنيل نفحة من نفحات هذا الشهر ، الذي هو من الأشهر الحُرم، وحيث تحين الآن وفي هذه اللحظة على الأخص آخر ليلة في شهر رجب حيث أفضل الأزمنة المباركة ، وحيث حان وقت النوم فإن دعاء النوم يعد أسهل وسيلة للفوز بشيء من بركة هذا الشهر المعظم ، فكما أن دعاء النوم من السُنن النبوية الشريفة فإن فضله يتضاعف في آخر ليلة في شهر رجب إلى الحد الذي يجعله بوابة الفرج والرزق الواسع، وهو ما لا تنقطع حاجتنا له طوال الحياة.

آخر ليلة في رجب

قد تكون هذه اللحظة آخر ليلة في شهر رجب ، حيث توافق يوم الثامن والعشرين من الشهر أي ليلة التاسع والعشرين من رجب، حيث إنه من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان الهجري 1445هـ، مع غروب شمس يوم غد السبت والموافق 29 من رجب و10 من فبراير 2024م، لتحدد ما إذا كانت غرة شهر شعبان الأحد أم الإثنين، وبحسب الحسابات الفلكية فإن يوم غد السبت 29 رجب هو آخر أيام الشهر الهجري ، ومن ثم الليلة وعلى وجه التحديد الآن هو آخر ليلة في رجب لعام 1445هـ، وقد بدأت من مغرب اليوم الجمعة وتمتد إلى الفجر .

دعاء آخر ليلة في شهر رجب

ورد دعاء آخر ليلة في رجب قبل النوم للرزق في الصباح سريعا ضمن الأدعية المأثورة وفيه ما يعادل 15 دعاء يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها قبل النوم لجلب الرزق سريعا، لكن عليكم الدعاء به وأنتم على ثقة تامة بالله عز وجل.

• «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل» .

• «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير» .

• «يا مقيل العثرات، ياقاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج كربتى، وارزقنى من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب» .

• «اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير» .

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

• «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .

• « اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لاأرجو أحدا غيرك ، اللهم وماضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يارب العالمين ».

• «اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .

• « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .

• «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير» .

• «اللهم لاتجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لايطغى وصحة لاتلهي».

• «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

• «ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

• «استغفر الله لي ولوالداي ولاارحامي ولكل من قال لا اله الا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .