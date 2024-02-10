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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشارك فيديو من صالة الچيم بأحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق فيديو عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً.

وظهر ميدو من داخل صالة الجيم يؤدي تمارين رياضية قوية.

من جانب آخر، قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى أحمد حسام ميدو، الذي يطالب فيها ببطلان قرار مركز القاهرة للتحكيم الذي الزامه بدفع تعويض 9 ملايين و655 ألف جنيه لصالح قناة النهار، وذلك لإخلاله بالعقد معهم وعمله بقناة أخرى.

وكان قد أقام المستشار هيثم عباس الممثل القانوني لقناة النهار دعوى أمام مركز القاهرة للتحكيم ضد أحمد حسام ميدو لاتهامه بإخلال بالعقد بين الطرفين على تقديم برنامج أوضة اللبس على شاشتها، ولكنه قام بفسخ العقد من طرفه وتقديم نفس المحتوى على قناة أخرى، مما دفعها لرفع تلك القضية ضده.

احمد حسام ميدو الزمالك لاعب الزمالك السابق لاعب الزمالك

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