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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية تعلن استكمال تقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

اورمان الدقهلية
اورمان الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان بالدقهلية عن استكمال تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، فضلا عن تنظيم (4) قوافل طبية شهرياً بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنصورة برعاية التضامن.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الاورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً،وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

و قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الدقهلية، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية ، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

واوضح أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الدقهلية لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء ، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية ، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.

وأعرب شعبان ، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ الدقهلية، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الدقهلية فى إنقاذ حياة أكثر من 2807مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 37 ألف مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 13272 عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 7266نظارة طبية على غير القادرين .

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الدقهلية التعويضية اللواء ممدوح شعبان المستشفى الجامعي المرضى الاولى بالرعاية بالدقهلية محافظات الجمهورية محافظة الدقهلية وكيل وزارة التضامن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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