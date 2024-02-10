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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوى ومنى زكى.. وصدمة ظافر العابدين

نور النبوى
نور النبوى

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الإسكندراني  و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، ورحلة 404، وعادل مش عادل وليلة العيد ودرويلة والتجربة المكسيكية”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الجمعة، حيث بلغت قيمتها 5.093.818 جنيها. 

فيلم الحريفة

تصدر فيلم "الحريفة"، الإيرادات بـ 2.227.947 جنيها. 

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

رحلة 404 

فيلم “رحلة 404”، جاء فى المركز الثاني بعدما حقق إيرادات وصلت إلى 1.205.895 جنيها. 

والفيلم من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول. 

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد. 

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 549.829 جنيها. 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم الإسكندراني

حقق أمس فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 411.137 جنيها.  

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أنف وثلاث عيون

حقق فيلم أنف وثلاث عيون إيرادات ليلة أمس وصلت الي 173.004 جنيه. 

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس. 

التجربة المكسيكية

أما فيلم التجربة المكسيكية فحقق إيرادات وصلت إلي 159.358 جنيها. 

والعمل من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

فيلم السيستم 

بينما حقق فيلم السيستم إيرادات بلغت قيمتها 157.533 جنيه. 

والفيلم يقوم ببطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى وأبو. 

فيلم درويلة 

أما فيلم “درويلة” حقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 131.414 جنيه. 

والفيلم يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى. 

فيلم عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 56.159 جنيها. 

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم شماريخ

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى 15.840 جنيها. 

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

عادل مش عادل

أما فيلم "عادل مش عادل" فحقق 4465 جنيها.  

ويؤدي بطولته أحمد الفيشاوى، وشيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا ، أوتاكا، بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك. 

ليلة العيد

حقق ليلة العيد إيرادات وصلت إلى مبلغ 1247 جنيها.  

ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

التجربة المكسيكية رحلة 404 فيلم الحريفة منى زكى نور النبوي

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