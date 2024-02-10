الصناعات الهندسية تبحث مع ممثل جامعة الدول العربية تحقيق تكامل صناعي عربي

بحثت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، رئيس الغرفة، مع وزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، فرص تحقيق تكامل صناعي عربي بين الدول العربية من خلال تفعيل أكبر لأنشطة غرفة الصناعات الهندسية بالتنسيق مع الجامعة العربية بالدول العربية، وعقد شراكات وتحالفات تدعم الصناعة العربية في قطاع الصناعات الهندسية برعاية جامعة الدول العربية.

كان محمد المهندس، رئيس الغرفة، استقبل بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة.

وتم عقد لقاء بالغرفة ضم المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي، مدير الغرفة الهندسية.

وأكد محمد المهندس أن نهج الغرفة ومجلس إدارتها هو تحقيق أكبر خدمات يمكن تقديمها للأعضاء بهدف النهوض بقطاع الصناعات الهندسية بشكلٍ عام، والعمل بقوة على المساهمة في تعميق الصناعة المحلية.

وقال: “ونحن نهدف أيضا إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعات الهندسية”.

وأضاف: “البداية كانت معنا من خلال مشاركتنا في المعارض الدولية وكذلك الدور القوي الذي نقوم به من خلال شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة للغرفة برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس الشعبة، في تحقيق تكامل عربي في هذه الصناعة المهمة، وبالفعل اتخذنا خطوات جيدة في هذا الشأن وتم عقد أكثر من اجتماع ضم ممثلين عن العديد من الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية”.

فيما أشاد الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في تعميق الصناعة، وكذلك دور شعبة بناء وإصلاح السفن في تحقيق تكامل عربي في هذا المجال والنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن العربية.

وأشار الدكتور بهجت أبو النصر إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث والتشاور حول وضع آليات تنفيذ لتحقيق تكامل عربي قوي في مجال الصناعات الهندسية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية و برعاية من جامعة الدول العربية.

وقال: “الأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية تتطلب تعميق الصناعة العربية العربية وتحقيق تكامل صناعي عربي عربي في المجالات المختلفة، وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، ونحن نبحث عن شركاء فاعلين في هذا الملف، ومن هذه الشركاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية”.