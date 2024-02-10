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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهر حاملا النعش.. موقف مؤثر لكهربا في جنازة والد أحمد نبيل كوكا

صدى البلد

حرص عدد كبير من لاعبي ونجوم القلعة الحمراء، على حضور جنازة والد اللاعب أحمد نبيل كوكا، وسط حالة من الحزن الكبير ودعم الاصدقاء ومدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو.

وظهر محمود كهربا حاملاً النعش في لفتة مؤثرة أثارت اعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، الذين تركزت تعليقاتهم على “رجولته وشهامته.. ابن البلد”. 

وتقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» لاعب الفريق الأول في وفاة والده.

وقال الأهلي، في بيان له: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".

احمد نبيل كوكا النادي الأهلي حالة من الحزن كابتن محمود الخطيب نبيل كوكا

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