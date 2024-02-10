نجوم النادي الأهلي يشاركون في عزاء والد كوكا | صور

حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي، والمقام حاليا فى دار المناسبات بمنطقة البساتين.

وحرص سامي قمصان مدرب الأهلي، ومحمود كهربا، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، والدكتور محمد وفائي أخصائي التأهيل والعلاجي الطبيعي، وخالد عبد الفتاح، حمزة علاء، بالإضافة إلى حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.

وشارك ايضا كلا من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد وعلي معلول ومحمود كهربا وعمرو السولية ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وعمر كمال على حضور العزاء.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء أمس، الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في اللاعب ومواساته في هذه المحنة.