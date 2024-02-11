بمشاركة خبراء دوليين.. افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح غدا

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الأفارقة والاتحاد الاوروبى يوم غد الاثنين.

وقال الدكتور القاضي إنه سوف يتم افتتاح المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنى لمصر فى منظمة حظر السلاح النووى الشامل) بحضور رئيس منظمة الحظر النووى الشامل، بالإضافة إلى افتتاح اعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعى للتفجيرات النووية بحضور 80 متدربا من 46 دولة افريقية وبمشاركة خبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل وبعض الخبراء الأوربيين.

يستضيف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وانشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد، وذلك في اطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتشمل عددا من المحاور سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومى.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية عن استضافته للدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين (RIC-26) للتفتيش الموقعي (OSI) بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية (CTBTO)، ومن المقرر أن يُعقد هذا الحدث الهام في مقر المعهد بحلوان، القاهرة، في الفترة من 12 إلى 18 فبراير 2024.

وستقدم الدورة نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات، ستخدم الدورة 55 مشاركًا من 42 دولة.

تهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض.

يذكر أن مصر قد شاركت في مجموعة العمل العلمية التي بدأت في ثمانيات القرن الماضي للبدء في اعداد قواعد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل. وبناء عليه تم اعداد الاتفاقية الدولية والتي تم توقيعها عام 1996 حيث انضمت مصر لها عام 1997.. ويمثل المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح والذى يستضيفه المعهد نقطة الاتصال الفني لهذه المنظمة، حيث يدير المركز مجلس إدارة ممثل به جميع الجهات الوطنية المعنية بملف نزع السلاح النووي الشامل.