أول تعليق من ملك بريطانيا بعد إعلان إصابته بالسرطان

عبّر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، السبت، عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان، في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنجهام أن الملك سيؤجل بعض ارتباطاته من أجل الخضوع إلى العلاج.

وقال تشارلز في بيان: "أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية". وأضاف: "وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

وقال الملك إنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا، وأماكن أخرى.

وأعلن قصر بكنجهام، الاثنين الماضي، أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاماً) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهراً من جلوسه على العرش.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى، الشهر الماضي، حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

ولم يقدم قصر بكنجهام أي تفاصيل أخرى عن حالة تشارلز، لكنه أضاف أن الملك يظل "إيجابياً للغاية"، ويتطلع إلى العودة إلى الواجبات العامة في أقرب وقت ممكن.

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني، الأربعاء، على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاماً) لجراحة في البطن في 16 يناير الماضي، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

ومع تأجيل الملك لواجباته العامة، نظراً لتلقيه العلاج وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد القيامة، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.