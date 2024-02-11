استشهاد 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل برفح جنوبي غزة

أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء، الأحد، بسقوط 25 شهيدًا على الأقل، وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في شرقي رفح بجنوب غزة.

وأضافت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في شن غارات عنيفة في منطقة رفح قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تكتظ بأكثر من 1.3 مليون نازح، وذلك وسط أنباء عن عملية إسرائيلية مرتقبة داخل مدينة رفح الفلسطينية.

وكرر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت، تحذيرات الدول الأعضاء بالتكتل من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح جنوب قطاع غزة، ستقود إلى "كارثة إنسانية لا توصف"، وتوتر كبير مع مصر.

وقال على حسابه على منصة "إكس": "استئناف المفاوضات لتحرير الرهائن، ووقف العمليات العدائية، هو السبيل الوحيد لتجنب سفك الدماء".