الكويت تستضيف اليوم الملتقى الأول للسياحة الاقتصادية في الوطن العربي



تستضيف الكويت اليوم الأحد فعاليات، ملتقى السياحة الاقتصادية في الوطن العربي الأول الذي ينظمه مجلس سيدات الأعمال العرب لمدة خمسة أيام بمشاركة وفود من 12 دولة، من بينها مصر.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استضافة الكويت لهذا الملتقى تأتي عقب اختيارها ك`"نموذج للاقتصاد العربي" من قبل لجنة الاستثمار التابعة لمجلس سيدات الأعمال، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات منها زيارة الوفود المشاركة لمواقع سياحية تتحدث عن تاريخ الكويت، كما تقام على هامش الملتقى ندوة اقتصادية ريادية تركز على كيفية الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة اقتصاديا.

وقالت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، إن اختيار الكويت، كنموذج للاقتصاد والاستثمار في الوطن العربي، يعكس وضعها الإقليمي وما تمثله من ثقل اقتصادي هام وما كان هذا ليحدث إلا من خلال ما توفره من تسهيلات ومناخ استثماري بالشكل الذي يسمح بأن تتبوأ البلاد مكانتها المعهودة.

من جانبها، قالت نائب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خيرية دشتي، إن الملتقى سيشهد مشاركات من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان ولبنان وسوريا والأردن والجزائر وتونس والمغرب، موضحة أن الفعاليات والأنشطة تتضمن زيارات إلى متحف الكويت الوطني والمركز العلمي ومتحف قصر السالم ودار الآثار الإسلامية ومركز عبدالله السالم الثقافي والأسواق الشعبية العريقة كأسواق المباركية والمجمعات الحضارية المتقدمة.