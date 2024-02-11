كوت ديفوار ونيجيريا.. التشكيل المتوقع للفريقين في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا

منتخب كوت ديفوار يستعد لمواجهة نظيره النيجيري في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار:

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي، ماكس جراديل، نيكولاس بيبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.. يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي "نايل سات".

منتخب نيجيريا يسعى لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب للمرة الثالثة.