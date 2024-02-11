عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوت ديفوار ونيجيريا.. التشكيل المتوقع للفريقين في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا

صدى البلد

منتخب كوت ديفوار يستعد لمواجهة نظيره النيجيري في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "الحسن واتارا" في كوت ديفوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار:

  • حراسة المرمى: يحى فوفانا.
  • خط الدفاع: سيرج أوربيه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، جيسلان كونان.
  • خط الوسط: جان سيري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا.
  • خط الهجوم: كريستيان كوامي، ماكس جراديل، نيكولاس بيبي.

التشكيل المتوقع لمنتخب نيجيريا:

  • حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.
  • خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، سيمي أجاي، كالفن باسي.
  • خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.
  • خط الهجوم: سيمون موسيس، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.. يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي "نايل سات".

منتخب نيجيريا يسعى لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب للمرة الثالثة.

أمم إفريقيا 2023 القمر الصناعي نايل سات إيفان نديكا أوسيمين كأس أمم إفريقيا 2023 كاس امم افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

كميات كبيرة من المخدرات والسلاح.. الداخلية تداهم بؤرا خطرة بمحافظتين

غارات إسرائيلية مكثفة على رفح الفلسطينية جنوبي غزة

قرار عاجل بتوعية طلاب المدارس على كيفية التعامل وقت الزلازل وتدريبات الإخلاء

فضل شهر شعبان.. أسرار حرص النبي على الإكثار من صيام أيامه

احترم التقاليد.. سموتريش ينتقد رد نتنياهو على خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

بفستان مكشوف البطن.. إطلالة زوجة مجدي الهواري تثير الجدل في عيد ميلاده|شاهد

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ