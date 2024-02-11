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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة عن الموعد والملعب وعدد الجماهير.. تفاصيل النهائي الأسطوري لكأس مصر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. الحدث الرياضي الأكبر الذي تنتظره جماهير القطبين في مصر والوطن العربي، بل محبي الأهلي والزمالك حول العلم أجمع.

ويأتي النهائي في الوقت الذي تتكافأ فيه فرص الفريقين بعددعم الزمالك لفريقه بعدد من الصفقات من العيار الثقيل، في مواجهة سيطرة تامة من الأهلي على البطولات محليًا وقاريًا.

الأهلي والزمالك ينيران المملكة 

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في المملكة العربية السعودية التي أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة من أجل استضافة القطبين في وقت سابق،وهو الحدث الذي تحاول به المملكة الترويج لنهضتها الكروية من حيث الإنشاءات وجذب أنظار العالم إليها استغلالًا لشعبية قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويحظى فريقا الأهلي والزمالك باهتمام ومتابعة خاصة من جماهير المملكة، بسبب تفاوت قوة الفريقين والتميز في المواجهات البينية مع أندية السعودية خلال السنوات الأخيرة، فبالرغم من التدعيمات العالمية لأندية المملكة لكن ألأهلي والزمالك استطاعا التفوق في المواجهات الأخيرة، بواقع فوز الأهلي بنتيجة 4، و3 على الهلال والاتحاد على التوالي في كأس العالم للأندية، بينما الزمالك تعادل مع النصر في البطولة العربية وفاز على أهلي جدة مؤخرًا بالثلاثة.  

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 

ووفقًا لما تم الإفصاح عنه مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية مصرية وسعودية فإن الموعد المحدد لإقامة هذا اللقاء سيكون في شهر مارس المقبل، خلال الثلث الأول منه.

وبالتحديد قد تقام المباراة يوم 8 مارس والذي يوافق يوم الجمعة، وذلك بعد تقديم التصور بإقامة المباراة يوم 8 مارس المقبل، وما يرتبط بذلك من تعديلات فى مواعيد بعض مباريات الدوري.  

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد الكرة الأهلي والزمالك في هذا الشأن ومذلك رابطة الأندية للوقوف على القرار النهائي.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك 

ومن المقرر أن تقام تقام مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، على ملعب المملكة أرينا.

وجدير بالذكر أن ملعب المملكة أرينا الخاص بنادي الهلال المنافس في الدوري السعودي، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية الخميس الماضي، كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

وقالت ممثلة منظمة جينيس أن المملكة أرينا بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية التي بلغت 20 ألفا و280 مقعدا مغطى.

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