عبد المنصف: محمد الشناوي لن يكمل 3 سنوات في الملاعب لهذا السبب

أعرب محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، عن اعتقاده بأن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لن يستمر في مسيرته الكروية حتى سن الأربعين بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها مؤخرًا.

وأكد عبد المنصف، خلال مقابلة إذاعية مع الإعلامي خالد الغندور على راديو "أون سبورت إف إم"، أن الشناوي لديه جزء من الموهبة ولكنه في نهاية الأمر حارس مصنوع وليس موهوب والدليل علي ذلك تخلي الأهلي عنه عندما كان صغيرا وعودته بعد فترة كبيرة وهو علي مشارف الثلاثينات.

وأشار إلي أن الحراس المصنوعين يستمرون في الأغلب بشكل أطول من الذين يتمتعون بالموهبة ولكن في حالة الشناوي وبسبب ما يتعرض له من اصابات في العضلة الضامة والخلفية، أتوقع أنه لن يتجاوز الثلاث سنوات في الملاعب ويعلن اعتزاله قبل بلوغه سن الاربعين.

وأكمل:" الحراس المصنوعين ليس شئ سئ وهناك نجوم واسماء كبيرة مثل حالة الشناوي مثل عصام الحضري وأحمد شوبير علي العكس هناك موهوبين بالفظرة مثل ثابت البطل وعادل المأمور.